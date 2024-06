Alfredo Torre Rossini vincitore nella 2ª prova specialità stecche cinque birilli

Per tutto il mese di giugno la Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo è stata impegnata con la seconda prova del Campionato di specialità stecche a cinque birilli. Sono stati ventuno i partecipanti alla gara: dopo la prima fase a gironi, le semifinali e finale si sono svolte a scontro diretto. Alfredo Torre Rossini si aggiudica anche la seconda prova, battendo in semifinale Canio Cillis e in finale Piermarino Colombari, il quale è giunto allo scontro decisivo sconfiggendo nell’altra semifinale Maurizio Giardi.

La prova era valida per il ranking per formare la squadra per le prossime competizioni internazionali.