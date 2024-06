CAMPIONATO SAMMARINESE Alfredo Torre Rossini vincitore nella 2ª prova specialità stecche cinque birilli

Alfredo Torre Rossini vincitore nella 2ª prova specialità stecche cinque birilli.

Per tutto il mese di giugno la Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo è stata impegnata con la seconda prova del Campionato di specialità stecche a cinque birilli. Sono stati ventuno i partecipanti alla gara: dopo la prima fase a gironi, le semifinali e finale si sono svolte a scontro diretto. Alfredo Torre Rossini si aggiudica anche la seconda prova, battendo in semifinale Canio Cillis e in finale Piermarino Colombari, il quale è giunto allo scontro decisivo sconfiggendo nell’altra semifinale Maurizio Giardi.

La prova era valida per il ranking per formare la squadra per le prossime competizioni internazionali.

