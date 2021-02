Alice e Ilaria Grandi trionfano a Forlì e Castenaso

La sammarinese Alice Grandi, in coppia con la sorella sedicenne Ilaria, si è aggiudicata due tornei FIT con 750 euro di montepremi. Il primo, andato in scena a Forlì, ha visto le due sammarinesi aggiudicarsi la vittoria in finale contro Gaia Albini e Valentina Pecci, battute per 6-4 6-2. Da segnalare che in semifinale le sorelle Grandi hanno superato le due nazionali italiane Greta e Veronica Giusti. Domenica scorsa Alice e Ilaria si sono ripetute nel torneo di Castenaso. Tra due settimane, Alice e Ilaria Grandi saranno tra le protagoniste dei Campionati Italiani in programma a Forlì e che vedranno impegnate anche Alvise Galli e Marika Colonna.