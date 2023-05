Alice Grandi, in coppia con la francese Lola Barrau, hanno vinto il torneo IBF BT50 di Larnaca, a Cipro. Un cammino lineare quello della coppia franco-sammarinese, che partiva come prima testa di serie. In finale si sono imposte per 6-3 6-2 sulla coppia formata dalla lettone Tumsevica e dalla ucraina Kateryna Yegoreychenko.