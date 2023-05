BEACH TENNIS Alice Grandi, in coppia con la francese Barrau, trionfa nel torneo ITF BT50 di Cipro Prosegue la preparazione dei nazionali biancazzurri in vista degli appuntamenti internazionali del 2023.

Alice Grandi, in coppia con la francese Lola Barrau, hanno vinto il torneo IBF BT50 di Larnaca, a Cipro. Un cammino lineare quello della coppia franco-sammarinese, che partiva come prima testa di serie. In finale si sono imposte per 6-3 6-2 sulla coppia formata dalla lettone Tumsevica e dalla ucraina Kateryna Yegoreychenko.

