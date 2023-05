Alice Grandi sorprende ai Mondiali di beach tennis e punta a Bali

Alice Grandi, insieme alla diciannovenne francese Lola Barrau, sono state la sorpresa dei Mondiali di beach tennis che si sono svolti a Cesenatico lo scorso fine settimana. Partite dalle qualificazioni, hanno raggiunto i quarti di finale fermate dalla coppia che poi si è laureata campione dal mondo, composta dalla brasiliana Rafaela Miller e la venezuelana Patricia Diaz, rispettivamente numero 5 e 6 del ranking mondiale. Un ottimo match quello disputato da Alice e Lola, un primo set giocato a livello altissimo dove la coppia franco-sammarinese ha lottato punto su punto dando vita ad una partita spettacolare, cedendo per 4-6. Nel secondo set le avversarie hanno alzato il livello imponendosi per 6-2. Punti importanti quelli guadagnati dalla sammarinese che lasciano aperta ancora la porta per centrare, insieme a Marika Colonna, la difficile qualificazione ai World Beach Games a Bali, in agosto, a cui parteciperanno le migliori 16 coppie al mondo.