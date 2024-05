ATTIVITÀ SUBACQUEE All'Argentario diplomati 14 nuovi allievi di sub e apnea

La Federazione Sammarinese Attività Subacquee è stata impegnata per gli esami di fine corso per gli allievi di I° e III° grado sub, che abilita alle profondità rispettivamente di 18 e 42 metri, e apnea 1° grado abilitati a 8 metri di profondità, secondo i protocolli e la didattica della CMAS, l’organizzazione internazionale a cui la Federsub è affiliata.

Il tutto si è svolto presso l’Argentario in Toscana. Il programma ha visto la partenza sabato mattina da Porto Santo Stefano verso l’Isola di Giannutri, dove sono state previste le prime due immersioni d’esame accompagnati dai propri istruttori per l’abilitazione, mentre domenica ultima immersione d’esame in Costa Argentario.

Nell'esame finale sono stati impegnati ventuno partecipanti, tra allievi e istruttori, che hanno messo in pratica ciò che è stato insegnato durante il corso invernale e che cura i vari aspetti legati all’immersione ai vari gradi, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. Tutti gli allievi si sono comportati egregiamente grazie anche ad un corso che fornisce la giusta preparazione e sicurezza, supportati da validi istruttori federali che per pura passione seguono gli allievi in questa affascinante attività sportiva.

Negli Allievi sono stati quattordici a diplomarsi: Cristina Beccari, Jacopo Manduchi, Mattia Penasa, Francesco Casadei, Roberto Morganti, Denis Forcellini, Letizia Fabbri, Roberto Scarpato, Davide Ciavatti, Davide Tagliani, Giuditta Carbone, Emma Maroncelli, Marianna Zonzini, Michele Cellarosi. Sette, invece, gli Istruttori che li hanno seguiti in questo percorso: Fabrizio Giacomoni, Joseph Zonzini, Andrea Garavini, Federico Borrillo, Matteo Barsaroli, Davide Migliarini, Emanuel Santolini.

