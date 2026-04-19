All'interregionale di Riccione, San Marino conquista 2 ori, 3 argenti e 1 bronzo

Ancora tante bellissime medaglie per gli 8 ragazzi della FESAT (Federazione Sammarinese Taekwondo) all’Interregionale Emilia Romagna 2026, celebrato nella Play Hall di Riccione con oltre 1.400 atleti iscritti provenienti da tutta Italia che si vanno ad aggiungere ai 2 ori, 1 argento e i 2 bronzi dell’anno 2026. Accompagnati sugli ottagoni di gara dai 2 Coach Nazionali Maestri Secondo Bernardi (c.n. 6° dan) e Michele Ceccaroni (c.n. 4° dan) e alla presenza del Maestro Giovanni Ugolini (6° dan), Presidente Federale e Responsabile del settore giovanile Taekwondo San Marino, sabato 18 è toccato ai 5 Senior Stefano Crescentini (3° dan -80 kg) che ha conquistato un bellissimo bronzo, seguito da Thomas Albani (1° dan -54 kg) che invece è stato superato solo nei 4ti di finale, poi Federico Amati (1° dan -63 kg), che vince la medaglia d’argento, seguito da Achille Tentoni (1° dan -58 kg) che completa bene solo il primo dei suoi due incontri, cedendo nel secondo e, infine, Michele Mezzanotte (2° kup - cintura rossa -80 kg) che sbanca vincendo un meritatissimo oro con un secco 2 a 0. Domenica 19, invece, c’è la grande sorpresa dell’esordio dei Children (anno 2017-18) Pietro Bernardi (-24 kg - Verde) e Davide Della Valle (-21 kg - Gialla), rispettivamente oro e argento seguiti dal Beginners (anno 2019-20) Aaron Tarini (-23 kg - Gialla), che conquista il secondo argento di giornata. Ora il bottino complessivo della Federazione Sammarinese Taekwondo raggiunge i 365 trofei complessivi (105 ori) - (113 argenti) - (143 bronzi) + 4 Coppe di Squadra (1^- 3^+ 3^ - 4^ class.). Pertanto sono state rispettate tutte le premesse positive, avendo agguantato globalmente 6 medaglie in questo torneo così vicino a casa. Ora, in preparazione del 3° Taekwondo San Marino Open 2026 di fine giugno a Serravalle, ecco il torneo internazionale di Manchester (GBR) del 24-25 aprile dove a rappresentare San Marino al British International Open 2026 ci sarà Federico Amati (1° dan -63 kg) con all’angolo il Coach Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan). Per coloro che, senza alcun pericolo, volessero conoscere da vicino questa splendida Arte Marziale e Sport Olimpico, il Club Taekwondo San Marino mette a disposizione i suoi Maestri, tutti diplomati e riconosciuti ufficialmente dalla WT (World Taekwondo Federation) nelle due palestre di Fonte dell’Ovo a San Marino Città e a Serravalle presso la Sport Domus.







