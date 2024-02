WORKSHOP All'università sammarinese una relatrice d'eccezione come l'olimpionica Josefa Idem Ospite dell'Ateneo sammarinese per un workshop dedicato agli studenti del corso di laurea di ingegneria gestionale la campionessa olimpionica di canoa, otto partecipazioni per lei ai Giochi a Cinque Cerchi, Josefa Idem

Mattinata decisamente interessante con gli studenti universitari estremamente partecipativi, i quali hanno affrontato con lei temi come l'intelligenza emotiva, gestione delle risorse umane, modalità di percorsi da intraprendere per poter ambire al successo. Una professoressa olimpica come Josefa Idem non è certamente consuetudine nemmeno per studenti universitari.

Di fronte a trenta studenti, Idem ha raccontato le proprie esperienze e condiviso la sua visione alla luce delle imprese sportive e politiche che l’hanno vista mettere al collo decine di medaglie tra Mondiali, Europei e giochi olimpici, ai quali ha preso parte da Los Angeles 1984 a Londra 2012. Tra le sue tante particolarità anche quella di aver trionfato per due nazioni, Germania e Italia. Tra i relatori e organizzatori del workshop anche l'imprenditore Gianluca Spadoni.

