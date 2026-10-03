PESCA SPORTIVA Alla Cannisti Dogana la prima prova del Campionato Sammarinese

Alla Cannisti Dogana la prima prova del Campionato Sammarinese.

Il canale del Parco delle Vallette di Ostellato ha ospitato la prima prova del Campionato Sammarinese a Squadre per Società. A vincere la gara è stata la Squadra A della Cannisti Dogana composta da Renzo Francioni, Marco Scarponi, Filippo Scarponi e Giancarlo Fusini. La seconda e ultima prova in programma domani, domenica 4 ottobre, assegnerà il titolo. La società vincitrice rappresenterà San Marino al Mondiale per Club.

I più letti della settimana: