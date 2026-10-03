PESCA SPORTIVA
Alla Cannisti Dogana la prima prova del Campionato Sammarinese
Il canale del Parco delle Vallette di Ostellato ha ospitato la prima prova del Campionato Sammarinese a Squadre per Società. A vincere la gara è stata la Squadra A della Cannisti Dogana composta da Renzo Francioni, Marco Scarponi, Filippo Scarponi e Giancarlo Fusini. La seconda e ultima prova in programma domani, domenica 4 ottobre, assegnerà il titolo. La società vincitrice rappresenterà San Marino al Mondiale per Club.