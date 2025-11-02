TV LIVE ·
Alla coppia De Paoli-Pedrelli il Trofeo Senza Frontiere

2 nov 2025
Il Lago Pascoli di San Mauro ha ospitato il quarto Trofeo Senza Frontiere a coppie per ragazzi under 16 (in parte composte da un sammarinese e un Italiano). Denis Errante, Alessio Conti, Marco Ceccoli, Edoardo Giancecchi e Daniele Clementi hanno difeso con onore i colori biancazzurri salendo sul secondo e terzo gradino del podio, la gara è stata vinta dalla coppia Italiana De Paoli-Pedrelli con 61880 punti, davanti alla coppia Clementi-BonduaCeccoli-Simonetti. Daniele Clementi inoltre realizza il miglior punteggio individuale con 38340 punti.




