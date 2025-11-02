PESCA SPORTIVA

Alla coppia De Paoli-Pedrelli il Trofeo Senza Frontiere

Alla coppia De Paoli-Pedrelli il Trofeo Senza Frontiere.

Il Lago Pascoli di San Mauro ha ospitato il quarto Trofeo Senza Frontiere a coppie per ragazzi under 16 (in parte composte da un sammarinese e un Italiano). Denis Errante, Alessio Conti, Marco Ceccoli, Edoardo Giancecchi e Daniele Clementi hanno difeso con onore i colori biancazzurri salendo sul secondo e terzo gradino del podio, la gara è stata vinta dalla coppia Italiana De Paoli-Pedrelli con 61880 punti, davanti alla coppia Clementi-BonduaCeccoli-Simonetti. Daniele Clementi inoltre realizza il miglior punteggio individuale con 38340 punti.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy