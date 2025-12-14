Alla Podistica di Natale si impongono Ricciardi e Bonoli

La Podistica di Natale mantiene intatti tutti gli ingredienti che nel tempo l'hanno resa appuntamento tradizionale di metà dicembre, ma il GPA San Marino, da sempre impegnato nell'organizzazione, ha voluto fare qualcosa di più e di innovativo. Al percorso classico dei 14 chilometri ne ha affiancato un altro di 21, una vera e propria mezza maratona di fine anno. Fatica ma anche emozioni e paesaggi su misura creati per gli atleti più allenati. A trionfare su una nuova distanza è stato Luis Matteo Ricciardi della Dinamo Running che ha completato il tracciato in un'ora 10 minuti 39 secondi, staccando di 3.32 Lorenzo Bulli, compagno di squadra e atleta di casa, con terzo Marco Ercoli dell'Avis Castel San Pietro, relegato a 7.30. Prima donna al traguardo Chiara Camporesi, Dinamo Running, settima della generale. Sentiamo le parole del vincitore: "Devo dire oggi è stata una giornata stupenda, alla fine è uscito il sole, quindi il percorso mi è molto piaciuto, c'è un notevole dislivello ma devo dire che sono partito controllando, sono andato in progressione e ho ottenuto comunque delle energie per la seconda parte, quindi sono molto soddisfatto anche a livello cronometrico. Il percorso è molto bello, devo dire organizzato molto bene e ci sono delle parti che comunque si sale, ma insomma è molto divertente e devo dire che veramente sono soddisfatto. Ho corso comunque come media totale a 3.25 e considerato che comunque c'è un dislivello notevole, sono contentissimo".

La gara sulla distanza classica è stata invece vinta da Andrea Bonoli della Dinamo Running, su Luca Venturelli del Triathlon Cesena e Ahmed Eddami dell'Atletica Rimini Nord Sant'Arcangelo, Michele Agostini della Track & Field, quinto, primo sanmarinese.







