Alle Olimpiadi è il momento di Amine: "Sono pronto, spero di migliorare il bronzo di Tokyo"

Sentiamo Myles Amine

Per San Marino, le speranze di un bis di Olimpiadi a medaglia passano proprio da uno dei tre eroi di Tokyo, Myles Amine. Ultimo della delegazione a scendere in gara, il lottatore sammamericano esordirà domani, quando saranno in programma ottavi, quarti e semifinali della categoria -86 kg. E in caso di sconfitta non tutto sarebbe perduto, perché, venerdì, giornata delle finali, coi giusti incastri potrebbe arrivare a giocarsi l'ultimo gradino del podio grazie al percorso ripescati. Fu proprio questa la strada che tre anni fa lo portò al bronzo, da provare a replicare – o migliorare – per quello che sarebbe un clamoroso repeat.

“Mi sento pronto - dice Amine - cerco di allenarmi agli stessi orari in cui dovrò gareggiare. Sono allenamenti più brevi e intensi, molto simili a un incontro vero e proprio. Sto preparando il mio corpo e la mia mente per essere nelle migliori condizioni possibili in vista delle gare”.

Dal bronzo di Tokyo, l'oggi 27enne Amine non ha mai smesso di andare a medaglia: un oro e due argenti europei, l'ultimo dei quali quest'anno a Bucarest, si sono sommati all'argento e al bronzo vinti prima dei Giochi, mentre nel '23 è arrivato anche un bronzo Mondiale. “Rispetto alle Olimpiadi di Tokyo sono più vecchio, più maturo - aggiunge Amine - credo che la mia preparazione sia stata come quella di allora, se non migliore. Ma cerco di focalizzarmi su una giornata alla volta: quello di Tokyo è stato un torneo completamente diverso, a Parigi voglio dare il meglio di me stesso e il risultato, spero, sarà anche migliore di quello di Tokyo”.

Nel video le parole di Myles Amine