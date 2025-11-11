MILANO-CORTINA 2026 Alle Olimpiadi Invernali ci sarà anche San Marino Grazie alle ultime prestazione lo sci alpino sammarinese ha conquistato il minino per partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Ci sarà anche San Marino alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La conferma arriva proprio oggi con l'ufficializzazione dei risultati da parte della Federazione Internzionale dello sci che ha caricato i dati delle ultime gare alle quali hanno partecipato gli atleti sammarinesi. Elia Stacchini e Rafael Mini hanno ottenuto i minimi per le Olimpiadi, permettendo così a San Marino di conquistare la partecipazione alle Olimpiadi. San Marino avrà di certo un posto che i due atleti si contenderanno con le ultime gare disponibili fino al 18 gennaio, data ultima per comunicare il nome dell'atleta. Per San Marino c'è anche la possibilità di conquistare un altro pass per la gara di Gigante nelle prossime gare disponibili.

Grande soddisfazione da parte del Presidente della Federazione Sammarinese Sport Invernali Gianluca Gatti:

"Faccio i complimenti ai miei ragazzi, i quattro ragazzi che qualche giorno fa hanno effettuato le ultime gare di qualificazione. Due di questi si sono qualificati e sono Elia Stacchini e Rafael Mini. Mentre per Matteo Giannini la porta è ancora aperta, è molto molto vicino all'obiettivo, mancano pochissimi punti, quindi contiamo di qualificare anche almeno Giannini".

Stabilire il minimo vuol dire assicurarsi un posto, perché voi avete un posto alle Olimpiadi.

"Esatto, questo ci permette di dire che anche il prossimo anno saremo alle Olimpiadi Invernali. Chiaramente ora i ragazzi dovranno giocarsi questo posto, avranno tempo di qui al 18 gennaio, che è l'ultimo giorno di qualificazione, e chi avrà i requisiti migliori aritmaticamente parteciperà alle Olimpiadi Invernali".

Spieghiamo tra l'altro che è stato un po' più complicato perché sono stati alzati i minimi.

"Esatto, i minimi sono diventati molto più severi rispetto alle ultime Olimpiadi, quindi non in tanti avrebbero scommesso sulla nostra partecipazione, quindi il risultato è doppiamente più importante di quello raggiunto nelle ultime edizioni dei giochi olimpici".

Presidente, possiamo dire che è una doppia soddisfazione anche perché le ospita l'Italia, a Torino, San Marino c'era e quindi non poteva mancare.

"Non potevamo non esserci, quindi noi ce l'abbiamo messa tutta, ringrazio i tecnici che ci hanno dato un grandissimo supporto, lo staff ricordo è cambiato un anno fa e da un anno a questa parte hanno fatto un lavoro importantissimo che ha permesso questo importante risultato"

