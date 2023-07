TENNIS Alletti e Giardi si fermano in semifinale nel doppio dello Europe 16

Silvia Alletti e Talita Giardi si sono fermate in semifinale nel tabellone di doppio del torneo Tennis Europe Under 16 andato in scena a Biella. La coppia sammarinese, reduce dall’esordio nella Billie Jean King Cup, si è arresa 6-0 6-2 alle teste di serie n°1, Martina Cerbo e Alessandra Fiorllo, poi vincitrici del torneo. Nel singolare, sia Alletti che Giardi sono uscite al primo turno.

