Allo Stadium la 2ª edizione di Atletica per Tutti

Al San Marino Stadium si è disputato Atletica per Tutti, manifestazione all’insegna dell’inclusione e dell’avviamento alla pratica dell’atletica leggera: in pista, gli atleti junior e assoluti della Federazione Sport Speciali. Nei 60 metri junior, oro a Daniel Lotti su Leon Ceccarelli e Riccardo Leone, e Gaia Barbieri, su Letizia Zafferani ed Emma Buscarini. Nei 100 metri, Ruggero Marchetti si impone in 15" 43 su Elia Gasperoni e Luca Longhi, mentre Sara Valentini fa 18" 64 e vince su Michela Angeli.

Nel salto in lungo successi per Vittoria Vittadello, su Gaia Barbieri e Letizia Zafferani, e Daniel Liotti (3. 98 di misura) su Leon Ceccarelli e Alessandro Nanni. Nel vortex junior il 9.71 vale a Matteo Bollini la vittoria su Riccardo Leone e Mattia Capicchioni. Prima esibizione, per gli atleti, anche nel turbojav, disciplina che sarà presente ai Mondiali Special Olympics di Berlino del prossimo giugno: l'oro va su Elia Gasperoni (10.64 metri) e Sara Valentini, rispettivamente su Teo Flores e Michela Angeli.

Infine, la gara più sentita dell’evento, la staffetta unificata sul giro di pista, con il contributo degli atleti della Scuola di Atletica leggera del gruppo Podistico Atletico San Marino e con il pubblico in piedi ad applaudire le squadre tutte vincitrici per il bel gesto tecnico e il sano agonismo all’insegna dell’inclusione. Gli atleti sono stati premiati sul podio dalla Presidente di Special Olympics San Marino, Barbara Frisoni e dal Capitano di Castello di Serravalle, Roberto Ercolani. E’ stata anche presentata ufficialmente al pubblico la mascotte del settore junior, il Leone felice, scelto dagli atleti della FSSS.