ATLETICA Allo Stadium tornano i Campionati Sammarinesi Assoluti

Un anno e qualche mese dopo riecco l'atletica. Al San Marino Stadium pomeriggio dedicato ai Campionati Sammarinesi Assoluti Individuali e per Società. L'occasione, che nel rispetto della normativa anti Covid ha visto le porte chiuse, ha comunque segnato la ripartenza e ha visto la partecipazione di tutti i migliori atleti biancazzurri delle varie specialità. Assente il solo Francesco Sansovini, in recupero post Covid, il titolo dei 100 piani è andato a Davide Davosi dell'Olimpus, in 11''65.

Prestazione di grande rilievo tra le donne per Alessandra Gasparelli che, ancora junior, ha vinto gara e titolo in 12''41. Il campione sammarinese sui 400 metri è Francesco Maiani (Olimpus 51''79), i 400 ostacoli per Elia Genghini sempre Olimpus 57''70. Il nuovo campione nazionale di salto in lungo è Andrea Pedrelli Moroni della Olimpus in 5,49, Matteo Gasperoni vince il peso uomini, Giulia Sammarini si impone tra le donne.

Martina Muraccini Olimpus vince il salto con l'asta, Melissa Michelotti che gareggia per l'Atletica Fermo il salto in lungo. I 400 piani donne vanno a Sofia Bucci del GPA, quelli piani a Beatrice Berti, Olimupus. I campionati sono stati organizzati dalla Olimpus San Marino sotto l'egida della Federazione Sammarinese Atletica Leggera e con la collaborazione della divisione emiliano-romagnola dalla Fidal.

