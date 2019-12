NUOTO Altri due record personali agli Europei di Glasgow Primato personale nei 100 stile libero per Giacomo Casadei e Loris Bianchi. Quinto tempo in batteria per Gianluca Pasolini che ha eguagliato il proprio record

Nuotatori sammarinesi impegnati questa mattina a Glasgow nelle batterie dei 100 metri stile libero. Il migliore dei bianco-azzurri è stato Gianluca Pasolini che con il tempo di 52.55 ha chiuso la batteria al quinto posto, eguagliando il proprio personale. Primato personale anche per Giacomo Casadei in 52 secondi e 72 centesimi e Loris Bianchi che ha abbassato di oltre un secondo il proprio record, nuotando i 100 stile libero in 53" e 24.



