Altro pienone in piscina col Trofeo Squalo Blu

Oltre 1000 atleti per 3.800 gare in 3 giorni pieni. Rispettato il programma. il Trofeo Squalo Blu ha riempito il Multieventi per un altro week end di grande nuoto. L'ottima organizzazione della Gens Acquatica San Marino Nuoto ha attirato sul Titano i rappresentati di 38 società provenienti da tutta Italia in tutte le categorie che vanno dagli Esordienti agli Assoluti. Presenti tutti gli atleti sammarinesi impegnati a rifinire la preparazione in ottica Giochi di Malta. E proprio alla squadra di Malta potrebbe aggiungersi la giovane Ilaria Ceccaroni, classe 2008, che ha nuotato i 100 Stile in 59''88 e che potrebbe dunque ricevere una Wild Card per i Piccoli Stati. Le prestazioni degli alti sono tutte in linea con la fase smaltimento carichi alla ricerca della brillantezza. Dall'agonistico all'organizzativo, la Federazione Sammarinese Nuoto chiude nel prossimo week end il trittico di appuntamenti che sommati tra loro hanno portato in Repubblica dalle 3.500 alle 4.000 persone. Sabato e domenica prossimi il Multieventi ospiterà il Trofeo Master Nuoto, dedicato a chi non avendo più l'età per la categoria assoluta continua a divertirsi e anche a misurarsi agonisticamente contro tempo e avversari. Alla gara risulta iscritto anche Filippo Magnini, la stella che brilla accanto ad altri buoni nomi del passato prossimo del nuoto azzurro.