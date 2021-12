IPPICA Amedeo Tosi: il cordoglio di Federippica e Cons

Il Presidente e il Consiglio Federale della Federazione Ippica Sammarinese esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia del Vicepresidente Amedeo Tosi per la perdita del proprio caro. “Amedeo – lo ricordano con affetto i colleghi del Direttivo FIS - ha dato il proprio contributo all’attività federale nel ruolo di Vicepresidente, dando piena disponibilità e dando prova di grande impegno e attaccamento alla Federazione per la crescita del settore equestre e di tutti gli iscritti. Non lo dimenticheremo”. Al sentimento di cordoglio della FIS si unisce quello del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e di tutto il movimento sportivo biancazzurro.

