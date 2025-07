Amelia Valentini e Alex Sciutti al Master finale del Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving

Amelia Valentini e Alex Sciutti hanno vissuto l’emozione di giocare sui campi del Foro Italico nell’ambito del 20° Master Nazionale Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving, in svolgimento fino a domenica. Entrambi hanno centrato la qualificazione in una delle 112 tappe disputatesi in 17 Regioni. Amelia Valentini, nel tabellone Under 10 femminile, ha superato Maria Arecco per 6-2 6-4 ma, al turno successivo, si è dovuta arrendere a Noemi Paganini (7-5, 6-0). Alex Sciutti, invece, era inserito nel tabellone Under 12 maschile, dove ha affrontato al primo turno Vittorio Betti, cedendo per 6-2 6-3.