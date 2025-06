Amelia Valentini trionfa nel Tennis Trophy Kinder Joy of Moving di Ancona Grazie a questo successo, la giovane sammarinese si qualifica al Master Nazionale di Roma

Amelia Valentini, giovane allieva della Scuola Federale Tennis di San Marino, ha trionfato nel torneo Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving, che si è svolto in questi giorni ad Ancona.

La giovane sammarinese si è impostata nel tabellone Under 10 femminile dopo aver superato ai quarti Azzurra Postacchini (6-3 6-3) e in semifinale Alessandra Neri (6-0 6-0). In finale ha avuto la meglio su Emma Castorina, con il risultato di 6-4 6-1.

Grazie a questo successo Amelia si è qualificata al Master Nazionale al Foro Italico di Roma, in programma dal prossimo 26 luglio al 3 agosto.



