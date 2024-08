Per Myles Amine sfuma la corsa all'oro, ma non quella al bronzo. Il lottatore sammarinese cede 7-1 nella semifinale con l'iraniano Hassan Yazdanicharati, già oro a Rio e argento a Tokyo e n°2 del tabellone. Domani sera Amine si giocherà il bronzo contro uno dei ripescati, per provare a replicare il risultato di Tokyo.

Yazdanicharati si giocherà l'oro con il bulgaro Magomed Ramazanov che all'ultimo istante ha messo la freccia sullo statunitense Aaron Brooks, imponendosi 4-3.