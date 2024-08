PARIGI 2024 Amine ko in semifinale, venerdì combatterà per il bronzo L'iraniano Yazdanicharati si impone 7-1: il biancazzurro si giocherà il podio contro uno dei ripescati.

Amine ko in semifinale, venerdì combatterà per il bronzo.

Per Myles Amine sfuma la corsa all'oro, ma non quella al bronzo. Il lottatore sammarinese cede 7-1 nella semifinale con l'iraniano Hassan Yazdanicharati, già oro a Rio e argento a Tokyo e n°2 del tabellone. Domani sera Amine si giocherà il bronzo contro uno dei ripescati, per provare a replicare il risultato di Tokyo.

Yazdanicharati si giocherà l'oro con il bulgaro Magomed Ramazanov che all'ultimo istante ha messo la freccia sullo statunitense Aaron Brooks, imponendosi 4-3.

