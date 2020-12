Anche Davide Cassani ricorda Michael Antonelli

In un lungo post sulla sua pagina facebook, Davide Cassani, ricorda Michael Antonelli, quel ragazzo, atleta, ciclista e soprattutto giovane campione che da due anni combatteva per uscire dall'incubo in cui era caduto quel 15 agosto di due anni fa.





Cassani scrive: Un paio di mesi fa lo andai a trovare nella sua casa di San Marino ed ebbi l’occasione di conoscere sua madre Marina e suo fratello Mattia, anche lui giovane ciclista. Michael aveva 21 anni ed una gran voglia di vivere...spero tanto che possa ritrovare un’ altra bicicletta, lassù, nel cielo, che raccoglie i buoni ed i generosi. Michael ha un fratello, pure lui ciclista il prossimo anno correrà tra gli juniores nella squadra di Vittorio Savini...Mi sono venute le lacrime agli occhi quando, poco fa, mamma Marina mi ha confessato: “ho chiesto a Mattia di non correre più, ma non sono riuscita a convincerlo”...Sto pensando a Marina, ad una mamma toccata profondamente da un dolore acerbo nel cuore e nell’anima che da quel 15 agosto di due anni fa, la sua vita è diventata un incubo. Nonostante tutto questo a Mattia ha detto:” se correre in bicicletta è quello che vuoi, ti seguirò tutte le domeniche, sarò ad ogni partenza e ad ogni arrivo, sarò sempre al tuo fianco”...Dopo Michael che è stata una certezza svanita, arriva Mattia, una speranza consolidata nell’amore e nel dolore.





Quello di Davide Cassani è il primo post che guarda anche al futuro, perchè il futuro non si può evitare. La speranza di tutti è rivolta a Mattia che correrà anche per Michael. E alle sue future partenze e arrivi non sarà mai solo.