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Anche gli atleti della Gens Aquatica agli Italiani Assoluti di Riccione

di Elia Gorini
15 apr 2026
Anche gli atleti della Gens Aquatica agli Italiani Assoluti di Riccione

Ai campionato italiani assoluti di nuoto di Riccione, in vasca sono scesi anche gli atleti della Gens Aquatica. Giacomo Casadei, impegnato nelle eliminatorie dei 100 rana, ferma il cronometro sul tempo di 1'02.46, ottavo tempo di batteria. Il sammarinese va vicino al personale. Nelle staffetta 4x100 stile libero le biancoazzurre Ilaria Ceccaroni e Margherita Gregoroni erano impegnate insieme alle italiane Sara Fanti e Anastasia Gavryilov, ottenendo il nono tempo complessivo di batteria con 3'56.41




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