GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI INVERNALI Anche il Titano ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali

Anche il Titano ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali.

Tra una settimana il via della terza edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali che quest'anno saranno organizzati in Svizzera a Losanna con alcune gare anche in Francia. Sono previsti 8 sport e 16 discipline. In gara oltre 70 nazionali tra le quali anche San Marino che sarà rappresentato da un solo atleta, lo sciatore Alberto Tamagnini accompagnato dal capo delegazione Gianluca Gatti. Il portacolori del Titano sarà impegnato nello slalom gigante e nello slalom speciale, tra il 13 e 14 gennaio. La Cerimonia d'apertura si terrà il 9 gennaio a Losanna.



I più letti della settimana: