Anche San Marino ai Mondiali di Trail a Canfranc: buone le prestazioni degli atleti biancazzurri

A Canfranc, sui Pirenei spagnoli, c'era anche San Marino per i Mondiali di Trail Running. Il miglior risultato è quello di Davide Venerucci, capace di chiudere la gara Classic al 98° posto su 142 partecipanti. Posizione n.112 per Lorenzo Bugli, n.127 per Luca Censoni. Nel Classic U20 79° posto per Rafael Mini.

Atleti biancazzurri presenti anche nella Short Trail da 45km con Lorenzo Righi che chiude in 158^ posizione, su quasi 200 partecipanti, mentre non sono riusciti a classificarsi Michele Rastelli e Roberto Pazzaglia nel maschile oltre a Chiara Guiducci nel femminile. Infine, nel Vertical Uphill, ottima gara di Marco Francioni che è 104° - su 132 al via – con Stefano Benvenuti 115° e Luca Censoni 120°. Nel Vertical femminile, Anita Bonini chiude al 107° posto.

Nella classifica generale a squadre, San Marino termina in 46^ posizione su 49 nazioni partecipanti. Vince la Francia davanti a Italia, Stati Uniti e Spagna. Si chiude, dunque, una spedizione positiva per i corridori sammarinesi, in una competizione in cui erano presenti i migliori interpreti della disciplina.







