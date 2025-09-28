TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:45 Tre Penne e La Fiorita creano, ma non segnano: è 1-1 nel big match 19:42 Pietracuta, Cevoli: "Non siamo riusciti a sfruttare le tante occasioni". Castenaso, Rizzo: "Complimenti ai miei ragazzi" 19:18 Concorso Tebaldi: il controtenore uruguaiano Maximiliano Danta vince la decima edizione 19:03 Il Pietracuta perde ancora: quinta sconfitta di fila 17:52 Moldavia al voto, Michele Muratori osservatore in Gaugazia: "Giorni di tensione" 17:39 Riconoscimento Palestina, Beccari all'Onu: "Dal Titano un forte segnale politico e diplomatico" 17:35 Anche San Marino ai Mondiali di Trail a Canfranc: buone le prestazioni degli atleti biancazzurri 17:09 San Marino Calcio, prima vittoria in campionato 17:06 San Marino: a Palazzo il giuramento di decine di naturalizzati. Orgoglio e senso di appartenenza 16:27 “I colori dell'arte”: folklore e incontri culturali al centro dell'evento a Serravalle
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Anche San Marino ai Mondiali di Trail a Canfranc: buone le prestazioni degli atleti biancazzurri

di Alessandro Ciacci
28 set 2025
Anche San Marino ai Mondiali di Trail a Canfranc: buone le prestazioni degli atleti biancazzurri

A Canfranc, sui Pirenei spagnoli, c'era anche San Marino per i Mondiali di Trail Running. Il miglior risultato è quello di Davide Venerucci, capace di chiudere la gara Classic al 98° posto su 142 partecipanti. Posizione n.112 per Lorenzo Bugli, n.127 per Luca Censoni. Nel Classic U20 79° posto per Rafael Mini.

Atleti biancazzurri presenti anche nella Short Trail da 45km con Lorenzo Righi che chiude in 158^ posizione, su quasi 200 partecipanti, mentre non sono riusciti a classificarsi Michele Rastelli e Roberto Pazzaglia nel maschile oltre a Chiara Guiducci nel femminile. Infine, nel Vertical Uphill, ottima gara di Marco Francioni che è 104° - su 132 al via – con Stefano Benvenuti 115° e Luca Censoni 120°. Nel Vertical femminile, Anita Bonini chiude al 107° posto.

Nella classifica generale a squadre, San Marino termina in 46^ posizione su 49 nazioni partecipanti. Vince la Francia davanti a Italia, Stati Uniti e Spagna. Si chiude, dunque, una spedizione positiva per i corridori sammarinesi, in una competizione in cui erano presenti i migliori interpreti della disciplina.




Foto Gallery

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.