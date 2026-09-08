FAIR PLAY Anche San Marino ha celebrato la giornata mondiale del Fair Play Serata di premiazioni sul Titano organizzata dal Comitato Sammarinese Fair Play e Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin.

Un appuntamento che si rinnova nel tempo e che sul Titano ha raggiunto la nona edizione. La Giornata Mondiale Fair Play è stata celebrata anche a San Marino su iniziativa del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play e del Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin.

Un evento che nasce con la volontà di promuovere i valori del rispetto, dell’etica e della lealtà non solo nello sport ma nell’intera società ponendo come obiettivi principali: educazione e rispetto, lotta agli illeciti e inclusione. Alla serata organizzata all'Auditorium Little Tony di Serravalle, e aperta dal presidente Gian Battista Silvagni, è intervenuta anche Hanna Wawrowska vice presidente dell'International Fair Play Committe, ricevuta anche dal Capitano di Castello di Serravalle Andrea Crescentini. I premi Fair Play sono riconoscimenti assegnati a sportivi, squadre, associazioni, personalità capaci di distinguersi per atteggiamenti e comportamenti positivi nel saper interpretare i principi e i valori universali del Fair Play.

Nel corso della serata da segnalare gli interventi di Anita Magalotti e Daniele Dei. Tra i riconoscimenti anche il Premio Giovani, il Premio Donna e quello della Stampa Sportiva. Tra le novità il Premio speciale “Campagna adotta un Atleta”.

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