Ancora Arianna Valloni! Oro nei 1500sl, Bianchi d’argento

L’ultima giornata del nuoto si chiude come si era iniziata, con lo splendido oro di Arianna Valloni che bissa il successo degli 800 vincendo anche i 1500 stile con il crono di 17:05:70. Gara perfetta e in solitaria per la nuotatrice biancazzurra che porta a casa il quinto oro per San Marino in questa edizione dei Giochi. Quarta personale invece per Loris Bianchi che tiene il passo del monegasco Druenne fino a metà gara poi si stacca ma conquista comunque una bellissima medaglia d’argento, sempre nei 1500. 16:03:49 per Bianchi che nel finale resiste al ritorno del maltese Cachia.