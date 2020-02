Ancora medaglie per le ginnaste sammarinesi

Buone prestazioni delle nostre ginnaste alla 1°prova regionale del Campionato Individuale FGI Silver LD-LE di Cervia. Accompagnate dalla tecnica Monica Leardini, le atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino: Arianna Bollini ha conquistato il 2° posto, così come la sua compagna Eva Bombagioni che, nella categoria LD A3, con gli esercizi al corpo libero e fune, si è aggiudicata la medaglia d’argento. Nella categoria LD A4, Ludovica Delvecchio Manduchi, si è piazzata all’8° posto, così come Giulia Beccari che ha gareggiato nella categoria LE A4.

Sempre nella categoria LE ma tra le atlete Senior, buona prestazione per Alessia Balducci che, al termine delle sue routine, che prevedevano cerchio, palla e nastro, si è aggiudicata la medaglia di bronzo.

Nella 1° prova Regionale FGI del Campionato di Serie D. In pedana, nella categoria Allieve LA, hanno gareggiato Lucia Frisoni, Gaia Corbelli, Luna Moschella e Noemi Pelliccioni, accompagnate dalla tecnica Alice Grandoni. Finendo al 3° posto su 15 squadre in gara, regalandosi quindi una medaglia di bronzo che le ha ripagate del grande lavoro che hanno svolto in palestra quotidianamente.