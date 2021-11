Ancora una sconfitta per la Beach & Park San Marino che dopo cinque giornate di campionato di serie D, è ancora ferma a quota zero punti. Sul parquet di Serravalle, il sestetto sammarinese è stato battuto per 3 a 0 dallo Junior Coriano. Una partita a senso unico come dimostrano anche i parziali dei set, 25 a 19, 25 a 13 e 25 a 22. "Purtroppo entriamo sempre troppo tese in partita e non abbiamo mai la giusta fluidità di gioco. Ho tentato anche il doppio cambio palleggiatore/opposto ma non è servito. Paghiamo moltissimo anche per la poca esperienza della squadra”. Questa la disamina finale di coach Wilson Renzi. Sabato prossimo la Beach & Park osserva un turno di riposo.