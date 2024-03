BASEBALL Anderson De Leon al San Marino

Anderson De Leon al San Marino.

Il San Marino Baseball rinforza il monte di lancio con Anderson De Leon, pitcher destro di nazionalità spagnola che ha lanciato a Parma nel 2023. De Leon, classe ’96, è di nascita dominicana, ma con la famiglia si è presto trasferito in Spagna per poi migrare negli Stati Uniti. Scelto dai Reds, ha cominciato la carriera nelle minors in Rookie League in Arizona, per poi passare in Independent League con i Long Island Ducks tra il 2019 e il 2022. Nello stesso 2022 ha anche vestito la maglia dei Gateway Grizzlies, poi l’approdo a Parma nel 2023. Con i Ducali un bilancio complessivo di 2 vittorie e 0 sconfitte, più 2 salvezze. 0.85 la media punti guadagnata su di lui in 31.2 inning lanciati, con 43 strike-out totali e una media battuta avversaria di 153.

Per De Leon anche un’importante parte finale di stagione, quando con la Spagna ha vinto l’Europeo. Nel corso della manifestazione continentale, una vittoria e il ruolo di partente in semifinale contro l’Olanda.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: