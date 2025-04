Andorra 2025: Ciclismo, presentata la squadra di San Marino

Nel video le interviste

Sale l'attesa per vedere all'opera la squadra sammarinese di ciclismo ai Giochi dei Piccoli Stati, ultima volta San Marino 2017. Sono trascorsi ben 7 anni ed è stata un'attesa troppo lunga per una sport così importante e cosi amato come il ciclismo. Tre le discipline in cui sarà impegnata la Nazionale sammarinese: gara su pista dove ad Andorra 2025 verrà assegnata anche la medaglia a squadre, Cronometro individuale e Mountainbike.

Parziale e da completare la lista dei corridori presentata, al momento gli atleti che difenderanno i colori biancoazzurri sono 8; 6 uomini e 2 donne. Saranno Marco Francioni e Nicola Casadei i due faticatori nella MBK sul percorso sterrato di Andorra. Due le lady sui pedali: la 31enne Valentina Venerucci, la quale ha appena partecipato alla sua prima gara da professionista e la giovanissima 17enne Camilla Stacchini.

Due i professionisti che faranno parte della squadra maschile: il classe 2000 nato a Ravenna Andrea Chiarucci e Alexander Konychev, entrambi, attraverso naturalizzazioni possono correre ai Giochi dei Piccoli Stati per San Marino. Con loro i sammarinesi Under 23 Davide Conti e Luca Scarponi.

A sovraintendere la Federciclismo di San Marino con il Presidente Valter Baldiserra e la gestione tecnica affidata all'eterno e sempre valido Maurizio Tura.