GIOCHI DEI PICCOLI STATI Andorra 2025, Forcellini: "La miglior delegazione che potessimo portare". Fabbri: "Bello che ci siano tanti giovani"

A margine dell'udienza della delegazione sammarinese dai Capitani Reggenti, le considerazioni del presidente del CONS Christian Forcellini e del Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri.

"Per me è un orgoglio incredibile stare qua a presentare oggi la delegazione di San Marino che parteciperà ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra" - afferma Forcellini - "Sono sicuro che la delegazione che abbiamo allestito è una delegazione rappresentativa, la migliore che potevamo portare ad Andorra. Sono sicuro che i ragazzi si sono preparati in maniera incredibile, benissimo, con spirito di sacrificio, di dedizione e quindi speriamo che possano portare i migliori risultati. Credo che la scelta del portabandiera sia una scelta sempre fondamentale e comunque piena di emozione, sia per chi la fa ma anche e soprattutto per chi riceve la bandiera. I due ragazzi scelti sono sicuramente rappresentativi e lo abbiamo fatto anche proprio in funzione dei risultati che hanno ottenuto. Francesco Sansovini, reduce dall'ultima edizione con un oro nei 100 metri che credo che sia un oro storico per la nostra realtà. Jasmine, credo che abbia dimostrato ampiamente anche lei di essere un'atleta di caratura mondiale, ha avuto ottimi piazzamenti a livello mondiale in Coppa del Mondo e quindi abbiamo scelto questi ragazzi perché credevamo che fossero anche i ragazzi che incarnassero lo spirito giusto per andare ad Andorra insieme a lottare per dare il massimo e portare a casa il miglior risultato possibile".

Emozionato anche il Segretario Fabbri: "È un motivo d'orgoglio specialmente la presenza di tanti, tantissimi giovani che danno grandi speranze per il futuro della Repubblica di San Marino nello sport, un momento davvero emozionante quello dell'udienza odierna che fa da preludio a un appuntamento che per la Repubblica di San Marino è sempre molto molto emozionante, evoca la prima edizione del 1985 e regala sempre soddisfazioni enormi di crescita e anche di arricchimento, esperienze davvero uniche. Sarà un bel momento, un bel motivo d'orgoglio per tutta la Repubblica di San Marino e per il suo sport".

