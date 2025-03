Andorra 2025, Forcellini: "Non ci sarà il basket per mancanza di adesioni"

A poco più di due mesi dai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra la macchina organizzativa è lavoro. Ne abbiamo parlato con il presidente del Cons Christian Forcellini:

"Da un punto di vista impiantistico sono a posto, anzi credo che siano abbastanza avanti. La macchina organizzativa è a tutti gli effetti partita e quindi noi come Comitato Olimpico parteciperemo quest'anno con una delegazione nutrita vista la presenza anche delle squadre che quindi aumentano il numero dei partecipanti, però credo che ci siano tutti i presupposti per far sì che sia anche questa sia una bella edizione dei giochi dei piccoli stati".

Un'edizione nella quale non ci sarà però il basket da quello che abbiamo saputo perché non ci sono state adesioni.

"Sì, noi avevamo la squadra di basket, purtroppo non ci sono state adesioni per una serie di coincidenze, situazioni che ormai si ripetono negli anni nei giochi dei piccoli stati in merito alla disciplina del basket. I giochi dei piccoli stati capitano in un periodo che per le nazionali di basket, i club di basket è proprio il periodo dei play-off e questo un po' in tutti gli stati e quindi diciamo che i Comitati Olimpici hanno difficoltà in questa data ad organizzare una squadra da poter portare ovviamente ai giochi dei piccoli stati e questo ha influito parecchio, infatti nonostante noi avessimo dato la nostra adesione purtroppo ci sono stati solo tre paesi e per il regolamento dei giochi dei piccoli stati ovviamente non si può organizzare il basket 5x5".

Sul modello un po' delle Olimpiadi che sta dimostrando che spesso cambiano gli sport, se ne introducono di nuovi, si può pensare di aggiungere qualche nuova disciplina ai giochi dei piccoli stati?

Ma assolutamente sì, rientra anche in quello che è il regolamento dei giochi dei piccoli stati. A parte quelle che sono le discipline fisse, che non si possono toccare, che sono l'atletica, il nuoto, le classiche discipline fisse, il comitato organizzatore ha la discrezionalità di inserire a ogni edizione 2-3 discipline a seconda di quello che decide. Quest'anno Andorra ha optato per la ginnastica ritmica, ha optato per il karate, cioè discipline che magari non erano usualmente nel programma dei giochi.