Andorra 2025, la delegazione di San Marino in udienza dai Reggenti: Sansovini e Verbena i portabandiera

La delegazione biancazzurra è stata ricevuta in udienza dai Capitani Reggenti in vista dei Giochi dei Piccoli Stati

L'avvicinamento ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra, in programma dal 26 al 31 maggio, ha toccato uno dei momenti più solenni e iconici: l'udienza della delegazione di San Marino dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti. Denise Bronzetti e Italo Righi hanno ricevuto gli 86 atleti che prenderanno parte all'edizione numero 20 delle piccole Olimpiadi – e si festeggerà anche il quarantennale dalla prima, proprio a San Marino nell'85 – oltre a tecnici, dirigenti e membri del Comitato Olimpico. È arrivato l'augurio dei Capi di Stato e del Segretario per lo Sport Rossano Fabbri, mentre il presidente del CONS Christan Forcellini ha annunciato i due portabandiera per San Marino alla cerimonia d'apertura, in programma lunedì 26 maggio – in diretta su San Marino RTV. Si tratta di Francesco Sansovini (atletica leggera) e Jasmine Verbena (nuoto artistico), un esperto e una novizia dei Giochi.

"È sicuramente un onore ricevere la bandiera, soprattutto in udienza, con i Capitani Reggenti" - dice Francesco Sansovini - "Le sensazioni sono positive. Come si è appunto appena visto nell'udienza, credo che ci sia un bel clima. L'ultima edizione di Malta 2023, è andata molto bene. L'obiettivo è quello di replicarla, ma si sa che ogni edizione è a sé, quindi l'importante è metterci il massimo degli impegni in ogni singolo metro, per quanto mi riguarda. Credo che anche tutto il team sarà pronto per questo".

Gli fa eco Jasmine Verbena: "Per me è stata una sorpresa, è ancora più emozionante. Saranno i miei primi Giochi e penso che anche con questo onore sarò ancora più stimolata a fare bene. Ho chiaro in testa quello che voglio fare. Sicuramente mi voglio divertire e poi ovviamente fare bene. Ho lavorato tanto, quindi dai, speriamo. Ripeto, per me è una prima esperienza di questo genere. Quindi è bello anche stare con atleti che fanno altri sport, oltre il sincro e il nuoto. E' molto stimolante e penso che ci divertiremo".

Una delegazione giovanissima, con 21 degli 86 atleti sotto i 18 anni. L'obiettivo, anche se non sarà semplice, è ripetere e – perché no – provare a migliorare Malta 2023, quando arrivarono 22 medaglie. Lo sport sammarinese è pronto, è ufficialmente iniziato il countdown per Andorra.