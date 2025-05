GIOCHI DEI PICCOLI STATI Andorra 2025, la delegazione di San Marino in udienza dai Reggenti: Sansovini e Verbena i portabandiera La delegazione biancazzurra è stata ricevuta in udienza dai Capitani Reggenti in vista dei Giochi dei Piccoli Stati, in programma dal 26 al 31 maggio ad Andorra. I portabandiera, per la cerimonia d'apertura, saranno Francesco Sansovini e Jasmine Verbena.

L'avvicinamento ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra, in programma dal 26 al 31 maggio, ha toccato uno dei momenti più solenni e iconici: l'udienza della delegazione di San Marino dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti. Denise Bronzetti e Italo Righi hanno ricevuto gli 86 atleti che prenderanno parte all'edizione numero 20 delle piccole Olimpiadi – e si festeggerà anche il quarantennale dalla prima, proprio a San Marino nell'85 – oltre a tecnici, dirigenti e membri del Comitato Olimpico. È arrivato l'augurio dei Capi di Stato e del Segretario per lo Sport Rossano Fabbri, mentre il presidente del CONS Christan Forcellini ha annunciato i due portabandiera per San Marino alla cerimonia d'apertura, in programma lunedì 26 maggio – in diretta su San Marino RTV. Si tratta di Francesco Sansovini (atletica leggera) e Jasmine Verbena (nuoto artistico), un esperto e una novizia dei Giochi.

"È sicuramente un onore ricevere la bandiera, soprattutto in udienza, con i Capitani Reggenti" - dice Francesco Sansovini - "Le sensazioni sono positive. Come si è appunto appena visto nell'udienza, credo che ci sia un bel clima. L'ultima edizione di Malta 2023, è andata molto bene. L'obiettivo è quello di replicarla, ma si sa che ogni edizione è a sé, quindi l'importante è metterci il massimo degli impegni in ogni singolo metro, per quanto mi riguarda. Credo che anche tutto il team sarà pronto per questo".

Gli fa eco Jasmine Verbena: "Per me è stata una sorpresa, è ancora più emozionante. Saranno i miei primi Giochi e penso che anche con questo onore sarò ancora più stimolata a fare bene. Ho chiaro in testa quello che voglio fare. Sicuramente mi voglio divertire e poi ovviamente fare bene. Ho lavorato tanto, quindi dai, speriamo. Ripeto, per me è una prima esperienza di questo genere. Quindi è bello anche stare con atleti che fanno altri sport, oltre il sincro e il nuoto. E' molto stimolante e penso che ci divertiremo".

Una delegazione giovanissima, con 21 degli 86 atleti sotto i 18 anni. L'obiettivo, anche se non sarà semplice, è ripetere e – perché no – provare a migliorare Malta 2023, quando arrivarono 22 medaglie. Lo sport sammarinese è pronto, è ufficialmente iniziato il countdown per Andorra.

