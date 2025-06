Andorra 2025, Perilli e Oppioli in coro: "Emozionante essere qui, abbiamo fatto qualcosa di grande"

Tra i protagonisti l'intramontabile Alessandra Perilli, rientrata da Andorra con l'oro nel Trap femminile, e Matteo Oppioli, il più "medagliato" della spedizione con un oro, tre argenti e due bronzi nel nuoto.

"Sì, è sempre emozionante entrare in questa sala e poi comunque ascoltare tutto quello che viene detto e ti fa rivivere quello che è stato" - racconta Perilli - "Contentissima di quest'oro e ce lo teniamo ben stretto. Per quanto riguarda i prossimi obiettivi, sono rientrata ieri sera da Brescia per una gara per lo sponsor e partirò domani mattina per l'Umbria. Tutte gare in preparazione alla Coppa del Mondo che ci sarà a Lonato dal 7 al 12 di luglio. Poi Europeo a fine luglio, avremo un paio di settimane di stop per preparare poi il Mondiale e la finale di Coppa del Mondo. Insomma, ancora siamo abbastanza in pieno ritmo, ecco".

"Ci siamo ritrovati tutti insieme e per questo ultimo saluto e ringraziamento ai Capitani Reggenti che ci sono stati vicino in questa esperienza indimenticabile e niente, è stato emozionante anche questo" - dice Oppioli - "E' stata una settimana indimenticabile, abbiamo fatto nuove amicizie, abbiamo conosciuto nuovi compagni e spero di continuare questo viaggio fino alla prossima avventura insieme. Adesso abbiamo la prossima settimana ai Sette Colli, che è un po' la chiusura di questa stagione. In base a come andrà questa gara vediamo se riusciamo a qualificarsi per qualche gara internazionale".

