GIOCHI PICCOLI STATI Andorra 2025: tra le novità karate e nuoto artistico. Tornano ciclismo, ginnastica e volley Confermato il rugby 7, nel basket previsto il 5x5 e 3x3. Ci saranno: atletica, nuoto, judo, tennis, tennis tavolo, tiro

I Giochi dei Piccoli Stati d'Europa torneranno per la terza volta ad Andorra dopo le edizioni del 1991 e del 2005. Il principato pirenaico, che doveva organizzare l'edizione 2021 rinviata per il covid, ha ospitato l'assemblea dei Piccoli Stati. Appuntamento che di fatto apre il conto alla rovescia in vista del 2025. A rappresentare San Marino il presidente del Cons Gian Primo Giardi, il segretario generale Eros Bologna e il vice presidente Christian Forcellini.

Nel 1991 la delegazione sammarinese guidata dal capo missione Angelo Vicini aveva conquistato 8 medaglie, delle quali una d'oro, due d'argento e cinque di bronzo. San Marino era salito sul gradino più alto del podio con Alfio Tomassoni nel tiro a volo. Lo stesso tiratore che lo scorso anno a Malta aveva conquistato l'argento. Andorra è poi tornata ad ospitare i giochi nel 2005. Per la delegazione, guidata da Patrizio Cherubini, 22 medaglie. Per gli atleti sammarinesi 6 ori, 9 argenti e 7 bronzi. L'edizione 2005 è stata la prima nella storia dei Giochi organizzata con 12 sport, un numero rimasto abbastanza costante nel corso degli anni. A distanza di esattamente 20 anni dalla seconda volta, non mancheranno le novità con il debutto del karate. Ad Andorra torneranno anche ciclismo, con le gare di mountain bike, strada e cronometro, il volley, con la pallavolo e il beach, la ginnastica. Da Malta si conferma il rugby a 7.

A questi sport vanno aggiunti gli storici: atletica, nuoto, judo basket, tennis, tennis tavolo e tiro. Per quanto riguarda il nuoto da segnalare l'inserimento di quello artistico. A guidare la delegazione sammarinese ad Andorra, saranno il capomissione Giuliano Tomassini e la vice Anna Lisa Ciavatta. Scoperto il logo ufficiale della 20' edizione, il prossimo 26 maggio mancherà esattamente un anno alla cerimonia di apertura dei Giochi dei Piccoli Stati.

Nel video l'intervista con Gian Primo Giardi - Presidente Cons

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: