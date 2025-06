ANDORRA 2025 Andorra saluta i Giochi con la cerimonia di chiusura: passaggio di testimone a Monaco Con la cerimonia di chiusura é calato ufficialmente il sipario sui Giochi dei Piccoli Stati di Andorra 2025. Prossimo appuntamento, nel 2027, a Monaco. La spedizione di San Marino torna a casa con il record di medaglie e il record di ori in trasferta.

Facce sorridenti, tifo da stadio e tanti saluti a Monaco 2027. A 40 anni dalla prima edizione, Andorra saluta gli oltre 1000 atleti delle 9 nazioni presenti che hanno animato la settimana dei Giochi. Lo fa con la cerimonia di chiusura alla Medal Plaza, cuore pulsante. Per San Marino, in particolare, una spedizione che entrerà negli annali: 31 medaglie - record in trasferta, battute le 29 di Cipro 2009 - e record di ori lontani dal Titano: sono 8, contro i 6 di Andorra 2005 e Malta 2023. A questi si aggiungono 10 argenti e 13 bronzi. Al gran finale hanno parlato il ministro dello Sport andorrano Monica Bonell e il presidente del Comitato Olimpico di Andorra Xavier Espot prima dello spegnimento - in videowall, la tecnologia ormai avanza - della fiaccola olimpica. Poi, il momento più atteso: il passaggio della bandiera, da Andorra a Monaco che ospiterà i Giochi dei Piccoli Stati nel 2027. E allora… adèu Andorra, bien trouvé Monaco.



