#TOKYO2020 Andrea Benvenuti: "Alessandra, Gian Marco e Luca Di Mari hanno fatto la storia dello sport sammarinese" Il campo missione di Rio 2016 elogia i medagliati di Tokyo

Sono felicissimo per Alessandra e Gian Marco - ha dichiarato Andrea Benevenuti - Due medaglie alle Olimpiadi non si vincono per caso e c'è tutto il lavoro di Luca Di Mari in questi risultati. Le olimpiadi sono qualcosa di magico - ha aggiunto Benvenuti, finalista degli 800 metri a Barcellona 92 - e questa è una domenica che ricorderemo a lungo per le imprese di Tamberi e Marcel Jacobs. Ha fatto qualcosa di davvero impensabile

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: