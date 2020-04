LUTTO Andrea Benvenuti ricorda Donato Sabia: "Ho perso un amico, un grande atleta, una figura di spessore" L'ex campione europeo degli 800 metri si commuove nel raccontare gli aneddoti che li hanno legati per tanti anni

"Ho perso un amico, un grande atleta, una figura di spessore. Ci siamo visti anche per i Giochi dei Piccoli Stati dove lui lavorava per Malta. Una tragedia se si considera anche l'età di Donato. Andrea Benvenuti ricorda l'amico Donato Sabia, scomparso a 56 anni per coronavirus.

