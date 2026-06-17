Andrea e Franco Della Valle nella Hall of Fame dell’Everesting: impresa storica per San Marino

Una giornata destinata a entrare nella storia del ciclismo sammarinese. Andrea Della Valle e Franco Della Valle, atleti del Team Hero My Bike, hanno completato con successo una straordinaria sfida sportiva conquistando l’ingresso nella prestigiosa Hall of Fame dell’Everesting. L’impresa consiste nel raggiungere in bicicletta un dislivello positivo pari all’altezza del Monte Everest, almeno 8.848 metri, percorrendo ripetutamente la stessa salita senza interruzioni. Andrea e Franco hanno superato questo traguardo, accumulando ben 9.119 metri di dislivello e percorrendo 259 chilometri complessivi. Per riuscirci hanno affrontato per 31 volte consecutive il segmento di strada che collega Ca’ Berlone alle porte della Città di San Marino, trasformando una salita già impegnativa in un vero e proprio banco di prova per resistenza fisica e forza mentale. Ma il valore di questa impresa va oltre i numeri. Con questo risultato, Andrea e Franco diventano infatti i protagonisti del primo Everesting ufficialmente iniziato e completato all’interno della Repubblica di San Marino, scrivendo una pagina inedita nella storia sportiva del Titano. Una sfida estrema che ha richiesto determinazione, preparazione e una straordinaria capacità di superare i propri limiti, incarnando perfettamente i valori dello sport e della passione per il ciclismo. Il Team Hero My Bike celebra così un risultato di assoluto prestigio, che porta il nome di San Marino all’interno di una delle sfide più iconiche e rispettate del panorama ciclistico mondiale. Un’impresa che resterà nella memoria degli appassionati e che dimostra come, anche da una piccola Repubblica, possano nascere grandi storie di sport.







