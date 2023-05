ATLETICA LEGGERA Andrea Ercolani Volta ha vinto i 400 ostacoli ai regionali di Modena Ottimi risultati per tutti gli atleti dell' Olimpus San Marino

Andrea Ercolani Volta ha vinto i 400 ostacoli ai regionali di Modena.

Ad una settimana alla partenza dei Giochi dei Piccoli Stati a Malta, ancora buoni risultati per gli atleti dell’Olimpus San Marino. A Modena, al Meeting Regionale, vittoria per Andrea Ercolani Volta nei 400 ostacoli con il tempo di 53.42, Beatrice Berti sul terzo gradino del podio sia nei 400 ostacoli con il tempo di 1.04.06 che nei 400 metri dove ha fermato il cronometro sul tempo di 59.77. Terzo posto anche per Martina Muraccini nel salto con l’asta, con la misura di 3 metri e 35 centimetri. La staffetta 4x400, formata da Simone Gorini, Tommaso Casadei, Alessandro Proli e Gianmarco Gulini hanno stabilito il nuovo record sammarinese Under 20 con il tempo di 3.48.58.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: