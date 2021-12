Andrea Sanguinetti vince la Podistica di Natale

Mattinata di sole ghiacciato, tanta gente e percorso bellissimo. L'edizione 2021 della Podistica di Natale, ex maratonina, ritorna dopo un anno di stop causa Covid per una bella giornata di sport. Una corsa di 14,5 da Serravalle a Serravalle passando per Torraccia e una camminata non competitiva di 3 km e mezzo aperta a tutti. Nel pieno rispetto del protocollo Fidal, il GPA San Marino ha ancora una volta organizzato un evento di altissimo livello tecnico che ha portato spettacolo sulle strade di San Marino. Ha vinto, volando, Andrea Sanguinetti. L'atleta delle Fiamme Oro Padova ha coperto il percorso in 47'30'' e dopo una prima parte battagliata se ne è andato da solo trovando anche il tempo per godersela. Secondo posto Andrea Falasca Zamponi dell'Atletica Potenza Picena e terzo per Riccardo Ghinassi dell'Imola Sacmi Avis. Ottimo quarto e primo dei sammarinesi Lorenzo Bugli del GPA arrivato sul traguardo a 2'21'' dal vincitore. Tra le donne vince la solita Ana Nanu che a 48 anni ha trovato il modo di fermare il tempo, oltre che il cronometro 1 ora e 50 secondi.

Nel video l'intervista al vincitore Andrea Sanguinetti