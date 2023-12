Aneddoti, pace e sogni olimpici: il seminario "verso Parigi 2024" Al San Marino Outlet si è tenuto il seminario di formazione per giornalisti, dedicato ai Giochi Olimpici. Tra i relatori anche Carlo Verna, ex presidente dell'Ordine Nazionale e voce RAI per ben 8 Olimpiadi.

“Verso Parigi 2024: preparare, vivere, raccontare il sogno olimpico”: già il titolo dice tutto sul seminario di formazione organizzato dall'Ordine dei Giornalisti Emilia-Romagna in collaborazione con la Consulta per l'Informazione di San Marino (con il presidente Roberto Chiesa) e l'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva. Le Olimpiadi sono il sogno di ogni atleta, ma anche di ogni giornalista sportivo. E così, al San Marino Outlet, i relatori hanno spiegato come raccontare in maniera corretta un evento planetario. Presente anche il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini.

Poi spazio ai temi del collega Elia Gorini, in veste di presidente dell'ASSS, del presidente del CONS Gian Primo Giardi e dell'ex calciatore Eraldo Pecci. Grande attenzione al racconto di Carlo Verna, storica voce RAI per ben 8 Olimpiadi. Aneddoti sulle medaglie più belle – come gli ori di Federica Pellegrini a Pechino 2008 e Yuri Chechi ad Atlanta 1996 – ma anche un bel discorso sulla pace, perché i Giochi Olimpici sono unione e vanno oltre qualsiasi guerra.

Nel servizio l'intervista a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per lo Sport

