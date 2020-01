BASEBALL Angelini e Di Raffaele al San Marino Baseball

Il San Marino baseball ha ufficializzato i nomi di due nuovi acquisti per la prossima stagione. Si tratta di Luca Di Raffaele e Gigi Angelini. Di Raffaele è un lanciatore mancino di 25 anni, figlio del leggendario Claudio, che ha imperversato a Rimini negli anni ’70. Ha già giocato in serie A con le maglie di Rimini e Godo. La secondo novità del roster 2020 è Gigi Angelini, ricevitore che nelle ultime stagioni si è espresso tra Falcons, Rimini 86 e infine Riccione. Per lui si tratta di un ritorno sul Titano.



