Anna Rosa Marchi confermata presidente

L'assemblea della Federazione Sammarinese Roller Sport ha confermato, per acclamazione, Anna Rosa Marchi presidente per il quadriennio olimpico 2025-2028. Il nuovo consiglio federale è composto da Linda Borgagni, Massimiliano Dolcini, Katia Morri, Christian Bernardi e Gianni Cardelli.

"Nello scorso mandato, con diciamo 200 gare all'incirca sulle spalle, dal punto di vista agonistico penso che abbiamo dato il massimo, quindi da questo punto di vista penso che nel prossimo mandato non abbiamo niente da rimproverarci, ma anzi siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Quello che vorrei fare però è incentivare di più il settore artistico, in quanto non siamo riusciti a dare il massimo per le dimensioni della pista in cui ci alleniamo che sono troppo piccole rispetto alle esigenze.

Il nostro progetto, che abbiamo chiamato appunto il sogno di Elly, in onore di Elly Mattiuzzo, si propone di costruire una pista di pattinaggio di dimensioni adeguate che possa ospitare anche eventi internazionali, ma anche concerti, convegni e ospitare anche altre federazioni, per dar seguito anche l'Istanza d'Arengo che è stata approvata dal Consiglio nel marzo scorso. E questa è una promessa che noi abbiamo fatto i genitori di Elly e che intendiamo portare avanti in tutte le maniere".

